Сегодня в поселке Говсан Сураханского района ПО «Азеригаз» дало старт акции «Открытый микрофон». Как результат анонса, сделанного несколькими днями ранее, в «Передвижной приемной» собралось значительное число жителей. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.

Согласно сообщению, гражданам была создана возможность озвучить свои проблемы, высказать предложения по предстоящей работе. В ходе акции, проходящей в достаточно доверительной атмосфере, были даны распоряжения по устранению некоторых проблем на месте.