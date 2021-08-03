Акция «Азеригаз» - «Открытый микрофон» фото
Сегодня в поселке Говсан Сураханского района ПО «Азеригаз» дало старт акции «Открытый микрофон». Как результат анонса, сделанного несколькими днями ранее, в «Передвижной приемной» собралось значительное число жителей. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.
Согласно сообщению, гражданам была создана возможность озвучить свои проблемы, высказать предложения по предстоящей работе. В ходе акции, проходящей в достаточно доверительной атмосфере, были даны распоряжения по устранению некоторых проблем на месте.
«Удовлетворение требований граждан всегда было для нас в приоритете и впредь будет составлять основной принцип нашей работы», - отметил генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, добавив, что после прокладки газопроводных линий граждане, в индивидуальном порядке обратившиеся в центры ASAN Kommunal, должны будут решить соответствующее вопросы по оформлению.
Семьи шехидов и ветераны войны в порядке исключения смогут воспользоваться предоставляемыми объединением возможностями.
К акции также присоединился глава Сураханской районной исполнительной власти Азиз Азизов. Акцию отслеживал председатель Общественного совета при ПО Хаял Баширов.