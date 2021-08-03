Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз принять более активное участие в решении проблемы, с которой столкнулась Литва. По его словам, у ЕС есть много неиспользованных рычагов, чтобы убедить Ирак и Турцию остановить поток нелегалов. При этом стало известно, что в последнее время увеличилось количество рейсов из Багдада и Стамбула в Минск. Власти Литвы ввели чрезвычайное положение и считают, что резко возросший поток беженцев — часть политики официального Минска с целью воздействия на Евросоюз.

Литва продолжает бороться не только с новой вспышкой коронавируса, но и с наплывом нелегальных мигрантов, проникающих через границу со стороны Беларуси. Как сообщают литовские СМИ, с начала года этот рубеж пересекли уже более 4 тысяч нелегалов.

Между тем аналитический фонд Jamestown, специализирующийся на проблемах безопасности и политического развития Евразийского региона, указывает, что подобную политику Минск проводит и по отношению к Польше. По оценке экспертов фонда, Беларусь пытается таким образом оказать давление на Вильнюс, Варшаву и Брюссель.

Латвия, которая также граничит с Беларусью, тоже обеспокоена угрозой появления нелегалов в этой стране Балтии. Правительство премьера Кришьяниса Кариньша сегодня проводит совещание по принятию мер против нелегальной миграции. Рассматриваются возможности, как и в Литве, более широко задействовать армейские подразделения.

Аналогичные действия предполагает принять и Эстония, у которой хоть и нет границы с Беларусью, но есть граница с Финляндией, куда, вполне вероятно, могут устремиться нелегалы с иракскими паспортами.

Тем временем в Литве уже отмечен случай проникновения вглубь территории, а конкретно в Каунас, микроавтобуса с темнокожими беженцами. Причем автомобиль, на котором перемещались нелегалы, имел польские номера. Полиция срочно выехала на место высадки, на автозаправку, около десятка этих человек, среди которых были и дети. По официальным данным, только в минувший понедельник в Литве были задержаны 185 нелегалов.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предложила свой план по предотвращению проникновения нелегалов. Она считает, что надо срочно строить барьер на границе с Беларусью — 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, не боясь больших расходов. Также экс-президент утверждает, что использовать армию на границе, пока нет барьера, опасно.

Как известно, переброска людей через границу — большой и очень прибыльный бизнес. И потому важно, по словам Грибаускайте, наладить возвращение беженцев в страны их проживания, тщательно контролировать любые грузы, идущие через границу со стороны Беларуси. Права беженцев в конвенциях ООН, как считает она, и без того уже расширены, делая ЕС незащищенным. Потому необходимо срочно менять миграционную политику Евросоюза, говорит Д.Грибаускайте.