Еще одно преступление генерала Акперова: солдаты работали и умирали, как рабы

Напомним, что генерал Акперов в настоящее время находится под арестом. Haqqin.az активно освещает судебный процесс над генералом, которого обвиняют в убийстве предпринимателя Эльчина Алиева. Убийство произошло 20 лет назад в Киеве, но генерал отрицает свою вину.

Против генерала возбуждено ещё одно дело, связанное с превышением должностных полномочий. Утверждается, что в 2007-2009 году, будучи командиром воинской части, Ровшан Акперов использовал находящихся в его подчинении солдат как рабов, заставляя их бесплатно работать в его доме и объектах.

«У Ровшана Акперова есть сын Тельман, который владеет объектом, часть которого функционирует как мебельный цех, а другая часть – как кондитерский цех и магазин. На этом объекте заставляли работать солдат. Однажды там произошел пожар, в результате которого погиб солдат, еще несколько пострадали. По этому инциденту возбуждено уголовное дело», - цитирует радиостанция свой источник.

Источник отмечает, что хотя владельцем объекта является сын генерала Акперова, его официально арендовал прапорщик военной части Ибрагим Гасанов. В отношение Ибрагима Гасанова возбуждено уголовное дело по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

«Следствие по этому делу завершено. Когда оно было отправлено в суд, в отдельное производство выделили уголовное дело в отношении других высокопоставленных командиров воинской части, включая и генерала Ровшана Акперова. Дело выделено в производство по статье 341 (превышение должностных полномочий). Это произошло в 2009 году, но т.к. дело не было прекращено, после ареста Ровшана Акперова оно было снова расследовано», - сообщает источник издания.

После ареста генерала Акперова расследование по его делу проводилось в Следственном управлении Генпрокуратуры. Источник в управлении подтвердил в интервью журналистам наличие уголовного дела против генерала. В Следственном управлении сообщили, что выделенное 7 декабря 2009 года в отдельное производство уголовное дело было объединено с новым уголовным делом против генерала.

«Было проведено расследование, в ходе которого установлено, что в действиях Ровшана Акперова был состав статьи 341.2.3 (злоупотребление и превышение должностными полномочиями, повлекшими за собой тяжелые последствия). Однако срок привлечения по этой статье истек. По этой причине уголовное дело было прекращено», - сказал источник.