В Азербайджане пройдет новый турнир по PUBG Mobile

Gaming League Azerbaijan организует новый турнир по PUBG Mobile. Это будет второе подобное соревнование, и в нем примут участие 32 команды.

Турнир, стартующий 5 августа, продлится 10 дней. Партнерами соревнования являются Министерство молодежи и спорта, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, а также Федерация киберспорта Азербайджана.

Отметим, что согласно статистике, опубликованной до 2019 года, популярность киберспорта, которым увлекаются более 400 миллионов человек, постоянно растет. Киберспорт на тестовой основе включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года.

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.

Gaming League Azerbaijan в Instagram и YouTube: Glahub.