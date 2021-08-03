«У меня возникал вопрос: а в чем причина всего этого?! Нельзя ничем оправдать разрушение домов, мечетей, образцов культурного наследия. До сих пор не могу этого понять. Думаешь про себя, как это можно пережить, что бы мы сами чувствовали, будь в аналогичной ситуации, задумываешься об азербайджанцах, которые были изгнаны с этих территорий. Они до сих пор живут мечтой вернуться на эти земли. Там не осталось даже мечетей», - сказала Бюро-Боннар.

Комментируя отказ армянской стороны предоставить карты заминированных территорий, Бюро-Боннар подчеркнула: «В этом вопросе речь идет о жизни людей. До сих пор значительное число людей погибло от мин, желая посетить родные края. Необходимо заново отстроить эти места, а это требует времени. Таким образом, люди не забывают прошлого, но в то же время смотрят в будущее, и цель заключается в этом. Но это будущее надо построить, а для этого люди должны иметь возможность вернуться в свои дома. Мне непонятна причина отказа Армении предоставить карты минных полей. Я определенно считаю, что необходимо передать эти карты Азербайджану. Я и послу Армении во Франции говорила о важности передачи Азербайджану карт минных полей», - сказала Бюро-Боннар.