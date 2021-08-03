Кандидаты в учителя в основном желают работать в школах, которые расположены недалеко от их места жительства, однако это невозможно.

Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в Азербайджане достаточно сельских школ, куда необходимо направлять на работу преподавателей: «Я понимаю желающих работать в школах поближе к своему дому, однако и вы поймите нас. В Азербайджане много сельских школ, и туда тоже необходимо отправлять учителей».