Самир Нуриев обсудил с министрами возвращение азербайджанцев в Карабах
4 августа состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж, на заседании председательствовал глава Администрации Президента Самир Нуриев.
Самир Нуриев подчеркнул главную цель предстоящих восстановительных работ в Карабахе - максимально эффективное, качественное, быстрое, планомерное и координированное ведение процессов реконструкции. Глава штаба подчеркнул важность динамичного исполнения осуществляемых работ в соответствии с меняющейся ситуацией.
На заседании были подробно обсуждены вопросы возвращения населения, социального обеспечения семей шехидов и участников войны, развития экономики на освобожденных от оккупации территориях, градостроительства, детального планирования и гармоничного исполнения транспортно-инфраструктурных проектов и др.