Самир Нуриев обсудил с министрами возвращение азербайджанцев в Карабах

4 августа состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж, на заседании председательствовал глава Администрации Президента Самир Нуриев.