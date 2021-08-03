Чубайс предрекает скорую смену мировых элит

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, - предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы. РБК ознакомился с копией письма. Его содержание подтвердил источник РБК, знакомый с повесткой этой встречи, которая прошла в конце июня в закрытом формате.

По мнению Чубайса, российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, однако она же открывает перед страной и новые возможности.