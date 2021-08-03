Меркель написала, что Пашинян вступает в должность в эпоху неопределенности

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем поздравительном письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю назначения на этот пост, особо отметила, что глава Кабмина вступает в должность в период "серьезных вызовов и неопределенности".

Под неопределенностью Меркель подразумевает продолжение эпохи коронакризиса, а также многочисленные проблемы Армении. Хотя, необдуманно указывает на необходимость возобновления деятельности Минской группы. Для разрешения карабахской проблемы.

Сказать на милость, карабахская проблема была окончательно урегулирована в период второй армяно-азербайджанской войны. Неопределенность – это недостаток или отсутствие информации о чем-либо. Видимо, фрау Меркель не успели сообщить о завершении карабахской проблемы.