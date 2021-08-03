Эрдоган предупредил Тунис: с «египетским сценарием» лучше не торопиться актуальный комментарий

Джемаль Бустани, автор haqqin.az

Как уже ранее сообщал haqqin.az, президент Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом. Он отметил, что сохранение стабильности, внутреннего мира и спокойствия Туниса чрезвычайно важно с точки зрения спокойствия региона, отметив, что в Анкаре внимательно следят за событиями в Тунисе в последние дни.

Если кто-то рассчитывал, что Турция молча проглотит конституционный переворот в дружественной стране, то это зря. Эрдоган молчать не стал – и в переводе с дипломатического его звонок означает только одно: строгое предупреждение, что египетский сценарий военным Туниса лучше бы не реализовать – чревато.

Эрдоган избрал мягкий способ убеждения - призвал к здравому смыслу

Ведь что такое этот самый «египетский сценарий»? Исключение «братьев-мусульман» из политического пространства Туниса и военная диктатура под лозунгом «светского развития» страны. Именно что под лозунгом, поскольку все прелести тоталитарного правления – цензура, ограничение прав и свобод, авторитаризм будут в избытке. А вот немалая часть населения страны сразу станут «лишенцами» - их мнение в расчет поначалу приниматься не будет, а дальше – больше, запишут в разряд «террористов» с соответствующими репрессиями.

А дальше – по накатанной: проникновение идеологии Эмиратов, Катар – враг, Аль-Джазира – супостат, Халифа Хафтар – лучший друг. И в итоге – Тунис под аплодисменты из Парижа и Афин становится членом антитурецкой коалиции.

Впервые за несколько лет Анкара столкнулась с тем, что в дружественном государстве произошел ползучий переворот. В минувшем году многочисленными усилиями его удалось предотвратить. Кто ж мог знать, что люди, на которых в стране делалась ставка, дадут слабину. И как глухари на токовище утонут в самоуспокоенности и расслабленности, позволят себя переиграть в не слишком хитроумной интриге.

Это в Каире, когда военные свергали Мурси, спецоперация отвечала всем канонам, готовилась тщательно и плотно координировалась. В Тунисе разведке Эмиратов слишком утруждаться не пришлось, и денег потратили не так уж и много – полнота власти Каису Саиду упала в руки, как перезрелый плод, да еще и под аплодисменты части общества, еще не понимающего, как все закончится.

Организаторы ползучего переворота уверены, что им удастся избежать ошибки прошлого

Теперь ситуацию нужно выправлять. Эрдоган избрал самый мягкий способ для этого – попытаться убедить, призвать к здравому смыслу, объяснить плюсы и минусы. Предельно достойно, но достаточно ли этого будет? На определенном этапе военные не слышат голоса разума – небо в алмазах, ура, мы ломим, гнется супостат.

Вот только зачастую, как у фельдмаршала ас-Сиси, в итоге победа остается пирровой. Страна-то у ног, а вот что делать – не совсем понятно. Любая армия на Ближнем Востоке и в Северной Африке – это корпорация. Но этого в управлении государством оказывается мало, чему свидетельство социально-экономический кризис в Египте.

Взывая к здравому смыслу, Эрдоган пытается предотвратить этот сценарий в Тунисе. Будет ли он услышан – большой вопрос. Организаторы ползучего переворота в этой стране всерьез уверены, что уж кому, а им ошибок предшественников удастся избежать. Что ж, поживем – увидим, окажется ли Тунис в дуге нестабильности из-за того, что не внял советам Турции.