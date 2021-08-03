Джемаль Бустани, автор haqqin.az 19:28

Как уже ранее сообщал haqqin.az, президент Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом. Он отметил, что сохранение стабильности, внутреннего мира и спокойствия Туниса чрезвычайно важно с точки зрения спокойствия региона, отметив, что в Анкаре внимательно следят за событиями в Тунисе в последние дни. Если кто-то рассчитывал, что Турция молча проглотит конституционный переворот в дружественной стране, то это зря. Эрдоган молчать не стал – и в переводе с дипломатического его звонок означает только одно: строгое предупреждение, что египетский сценарий военным Туниса лучше бы не реализовать – чревато.

Ведь что такое этот самый «египетский сценарий»? Исключение «братьев-мусульман» из политического пространства Туниса и военная диктатура под лозунгом «светского развития» страны. Именно что под лозунгом, поскольку все прелести тоталитарного правления – цензура, ограничение прав и свобод, авторитаризм будут в избытке. А вот немалая часть населения страны сразу станут «лишенцами» - их мнение в расчет поначалу приниматься не будет, а дальше – больше, запишут в разряд «террористов» с соответствующими репрессиями. А дальше – по накатанной: проникновение идеологии Эмиратов, Катар – враг, Аль-Джазира – супостат, Халифа Хафтар – лучший друг. И в итоге – Тунис под аплодисменты из Парижа и Афин становится членом антитурецкой коалиции. Впервые за несколько лет Анкара столкнулась с тем, что в дружественном государстве произошел ползучий переворот. В минувшем году многочисленными усилиями его удалось предотвратить. Кто ж мог знать, что люди, на которых в стране делалась ставка, дадут слабину. И как глухари на токовище утонут в самоуспокоенности и расслабленности, позволят себя переиграть в не слишком хитроумной интриге. Это в Каире, когда военные свергали Мурси, спецоперация отвечала всем канонам, готовилась тщательно и плотно координировалась. В Тунисе разведке Эмиратов слишком утруждаться не пришлось, и денег потратили не так уж и много – полнота власти Каису Саиду упала в руки, как перезрелый плод, да еще и под аплодисменты части общества, еще не понимающего, как все закончится.