Эрдоган предупредил Тунис: с «египетским сценарием» лучше не торопиться актуальный комментарий
Как уже ранее сообщал haqqin.az, президент Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом. Он отметил, что сохранение стабильности, внутреннего мира и спокойствия Туниса чрезвычайно важно с точки зрения спокойствия региона, отметив, что в Анкаре внимательно следят за событиями в Тунисе в последние дни.
Если кто-то рассчитывал, что Турция молча проглотит конституционный переворот в дружественной стране, то это зря. Эрдоган молчать не стал – и в переводе с дипломатического его звонок означает только одно: строгое предупреждение, что египетский сценарий военным Туниса лучше бы не реализовать – чревато.
Ведь что такое этот самый «египетский сценарий»? Исключение «братьев-мусульман» из политического пространства Туниса и военная диктатура под лозунгом «светского развития» страны. Именно что под лозунгом, поскольку все прелести тоталитарного правления – цензура, ограничение прав и свобод, авторитаризм будут в избытке. А вот немалая часть населения страны сразу станут «лишенцами» - их мнение в расчет поначалу приниматься не будет, а дальше – больше, запишут в разряд «террористов» с соответствующими репрессиями.
А дальше – по накатанной: проникновение идеологии Эмиратов, Катар – враг, Аль-Джазира – супостат, Халифа Хафтар – лучший друг. И в итоге – Тунис под аплодисменты из Парижа и Афин становится членом антитурецкой коалиции.
Впервые за несколько лет Анкара столкнулась с тем, что в дружественном государстве произошел ползучий переворот. В минувшем году многочисленными усилиями его удалось предотвратить. Кто ж мог знать, что люди, на которых в стране делалась ставка, дадут слабину. И как глухари на токовище утонут в самоуспокоенности и расслабленности, позволят себя переиграть в не слишком хитроумной интриге.
Это в Каире, когда военные свергали Мурси, спецоперация отвечала всем канонам, готовилась тщательно и плотно координировалась. В Тунисе разведке Эмиратов слишком утруждаться не пришлось, и денег потратили не так уж и много – полнота власти Каису Саиду упала в руки, как перезрелый плод, да еще и под аплодисменты части общества, еще не понимающего, как все закончится.
Теперь ситуацию нужно выправлять. Эрдоган избрал самый мягкий способ для этого – попытаться убедить, призвать к здравому смыслу, объяснить плюсы и минусы. Предельно достойно, но достаточно ли этого будет? На определенном этапе военные не слышат голоса разума – небо в алмазах, ура, мы ломим, гнется супостат.
Вот только зачастую, как у фельдмаршала ас-Сиси, в итоге победа остается пирровой. Страна-то у ног, а вот что делать – не совсем понятно. Любая армия на Ближнем Востоке и в Северной Африке – это корпорация. Но этого в управлении государством оказывается мало, чему свидетельство социально-экономический кризис в Египте.
Взывая к здравому смыслу, Эрдоган пытается предотвратить этот сценарий в Тунисе. Будет ли он услышан – большой вопрос. Организаторы ползучего переворота в этой стране всерьез уверены, что уж кому, а им ошибок предшественников удастся избежать. Что ж, поживем – увидим, окажется ли Тунис в дуге нестабильности из-за того, что не внял советам Турции.