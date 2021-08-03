В Азербайджане не будет нового телеканала

На заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана подведены итоги конкурса на открытие образовательного и научно-просветительского общереспубликанского телеканала.

Как сообщает haqqin.az, с 7 июня по 7 июля 2021 года для участия в конкурсе на открытие общереспубликанского телеканала (с вещанием в Баку и на Абшеронском полуострове, 48-ой канал для SD вещания и 34-ый – для HD-вещания) обратились шесть претендентов.

Совет пришел к выводу, что ни один из участников конкурса не имеет соответствующего потенциала для обеспечения деятельности общереспубликанского образовательного и научно-просветительского телеканала.