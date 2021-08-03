ОБСЕ не отправит наблюдателей на парламентские выборы в России, которые пройдут в сентябре. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Свое решение ОБСЕ объяснила ограничениями, наложенными российскими властями на количество наблюдателей — Москва была готова принять не более 50 человек из ОБСЕ и десяти человек из Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Причиной таких ограничений была названа санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

В ОБСЕ подчеркнули, что для эффективного наблюдения организация сама должна устанавливать количество наблюдателей, и отметили, что недавняя миссия организации, развернутая в России с мая по июнь, пришла к выводу, что на выборы нужно отправить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

В ОБСЕ также отметили, что российские власти не представили достаточного разъяснения того, как ограничение миссии наблюдателей поможет в борьбе с распространением коронавируса.