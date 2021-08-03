Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях в Карабахе. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Проверив уровень боеготовности личного состава, министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Министру обороны было доложено о том, что комплексы оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.

Генерал-полковник З.Гасанов пообедал с личным составом.