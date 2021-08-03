Израиль говорит: «виноват Иран». Тегеран отвечает: «не я»

«Говорил, ломая руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд», - теперь с этим пророчеством поэта мы столкнулись в Оманском заливе. Западные агентства сообщают, что во вторник, 3 августа, как минимум пять судов, находящихся в море между ОАЭ и Ираном, выставили статус «Не под командованием», который обычно указывает на то, что судно не может маневрировать из-за исключительных обстоятельств.

Накануне haqqin.az сообщил об уведомлении британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO) о возможном захвате судна в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). Предположительно, речь шла о танкере под флагом Панамы Asphalt Princess. Кроме того, танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывал неполадки и был «лишен возможности управляться».

И это произошло, когда толком еще не разобрались, что же произошло с танкером Mercer Street на прошлой неделе, в отношении которого израильский премьер заявил: «Что касается танкера и иранского вопроса в целом: мы работаем над привлечением всего мира, но в то же время мы также знаем, как действовать в одиночку. Сразу после нападения Ирана на корабль мы поделились нашими разведданными с нашими друзьями в США, Великобритании и других странах».

Версий, как обычно, хоть отбавляй. По неподтвержденным данным, на борт Asphalt Princess, следовавшего из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек. И британские спецслужбы не исключают, что к инциденту могут быть причастны силы Ирана или их прокси.

Проще говоря, нам представляется незатейливый выбор: Израиль во всем обвиняет Иран. Иран говорит, что «я не я, и танкер не моя». То есть стороны конфликта договариваться не собираются, что наносит сильный удар по безопасности в регионе. Чья сторона правее – да обе хуже.

Ястребам в Тегеране «танкерная война» - медом по сердцу. Таким образом, они надеются, что Ибрагим Раиси просто вынужден будет отказаться от внутренней повестки и кинуть денег на создание «бермудского треугольника» в Оманском заливе. А это уже вызов и угроза, на которые Израиль просто обязан отреагировать, увеличив финансирование боевых пловцов и вообще сил ПДСС.