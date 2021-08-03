Резкий скачок больных коронавирусом в Турции
В Турции зафиксирован максимальный с 1 мая прирост числа заразившихся коронавирусом.
Как сообщает Министерство здравоохранения, установлено 26 822 новых случая заражения.
В Турции зафиксирован максимальный с 1 мая прирост числа заразившихся коронавирусом.
Как сообщает Министерство здравоохранения, установлено 26 822 новых случая заражения.
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