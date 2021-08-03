США и ВОЗ столкнулись из-за третьей прививки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию (3-ю прививку) от коронавируса до конца сентября. Эксперты ВОЗ полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.

Администрация США считает неверным призыв ВОЗ, - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое", - сказала Псаки в ходе брифинга в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующий призыв.