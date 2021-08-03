Ставка США и на Туркменистан
США и Туркменистан продолжают поддерживать прочные двусторонние отношения, заявил в интервью Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.
Он отметил, что в 2021 году товарооборот между США и Туркменистаном увеличился по сравнению с прошлым годом.
"Большая часть нашего сотрудничества осуществлялась и на протяжении пандемии", – сказал Гайс.
По его словам, некоторые программы, требующие, к примеру, поездок, транзита товаров или оборудования, столкнулись с задержками.
"Есть много известных компаний из США, которые имеют прочные и успешные коммерческие отношения с Туркменистаном. Среди них Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, General Electric, John Deere, Visa и многие другие", – добавил Гайс.
США осуществляют взаимодействие с Туркменистаном и в области обеспечения региональной безопасности, и других сферах.
В последние годы регулярную основу обрели политические консультации между США и Туркменистаном.