Ставка США и на Туркменистан

США и Туркменистан продолжают поддерживать прочные двусторонние отношения, заявил в интервью Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

Он отметил, что в 2021 году товарооборот между США и Туркменистаном увеличился по сравнению с прошлым годом.

"Большая часть нашего сотрудничества осуществлялась и на протяжении пандемии", – сказал Гайс.