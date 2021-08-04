Леонид Швец, автор haqqin.az 4 августа 2021, 22:32

По общим оценкам, нынешняя Олимпиада в Токио станет самой дорогой в истории игр. Насчет того, насколько именно, есть разные мнения, но и самая дорогая летняя Олимпиада в Лондоне в 2012 году, и зимние Игры в Сочи в 2014-м остаются далеко позади. Когда столица Японии заявилась среди городов-кандидатов на проведение Игр 2020 года, предполагалось, что ее затраты составят 7,3 миллиарда долларов. Уже к лету 2020 года, когда стало ясно, что проводить Олимпиаду в разгар пандемии не стоит и было принято решение перенести все на следующий год, затраты оценивались уже в почти 16 миллиардов. The Wall Street Journal пророчит, что потрачено будет никак не меньше 25 миллиардов, но некоторые эксперты называют цифру и в 30 миллиардов.

Ладно затраты, хотя и это очень важный момент, сам перенос соревнований на год и жесткие карантинные ограничения для зрителей сильно ударили по возможностям организаторов компенсировать расходы доходами. Как подсчитали в оргкомитете Олимпийских игр, только перенос обошелся почти в три миллиарда. Около 800 миллионов будет недополучено от продажи билетов, а отсутствие армии туристов, которая меньше потенциальной минимум на две трети, это просто катастрофа. При том, что зрители имеют возможность посмотреть соревнования по телевидению, и за телевизионные права заплачены вполне круглые цифры, организаторы все равно вынуждены были строить спортивные сооружения, их на картинке не нарисуешь. Пришлось с нуля построить восемь больших площадок, включая Национальный стадион, а еще двадцать пять капитально отремонтировать и перестроить. Всего организаторы должны обеспечить проведение состязаний по 35 видам спорта, и тут никак не сэкономишь. Проблема сильного удорожания Олимпийский игр относительно проектных цифр не в Токио впервые проявилась. Британский экономист Бент Фливбьерг пришел к выводу, что с 1960 года в среднем на 172 процента реальные затраты на проведение Олимпиад отличались от первоначально ожидаемых. Для этого есть множество причин, не всегда они связаны с просчетами организаторов и коррупцией, хотя и с этим, конечно, тоже. В результате олимпийские города влезают в сумасшедшие долги. Так, Монреалю потребовалось тридцать лет, чтобы компенсировать перерасход на Игры 1976 года на 760%, а долги за Олимпиаду в Афинах в 2004 году стали немаловажным фактором, который сыграл свою роль в долговом кризисе Греции.