Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber признал, что расположенной в Миласе ТЭЦ угрожает опасность.

Однако он отметил, что потушить пожар в ее окрестностях будет проще, если там перестанут дуть сильные ветры, которые значительно осложняют работу пожарных.

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Лесной пожар достиг теплоэлектростанции, расположенной на западе Турции, сообщает Haberturk.

"Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", - говорится в распространенном сообщении мэрии города Милас провинции Мугла, где находится ТЭЦ.