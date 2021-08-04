Теплоэлектростанция загорелась из-за лесного пожара в Турции обновлено, видео 23:28
Тепловая электростанция загорелась из-за лесного пожара на юго-западе Турции. Мэр города Милас сообщил, что проводится эвакуация персонала, передают турецкие СМИ.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber признал, что расположенной в Миласе ТЭЦ угрожает опасность.
Однако он отметил, что потушить пожар в ее окрестностях будет проще, если там перестанут дуть сильные ветры, которые значительно осложняют работу пожарных.
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Лесной пожар достиг теплоэлектростанции, расположенной на западе Турции, сообщает Haberturk.
"Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", - говорится в распространенном сообщении мэрии города Милас провинции Мугла, где находится ТЭЦ.