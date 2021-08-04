Тимановская уже в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву после инцидента на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает ТАСС, выполнявший рейс Вена - Варшава самолет польской авиакомпании LOT со спортсменкой на борту приземлился в среду в аэропорту столицы Польши.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.