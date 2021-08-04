Haqqin.az встал на защиту армянского журналиста

Как следует из заявления Союза Журналистов Армении, Н.Охикян не был проинформирован о материалах возбужденного уголовного дела и покинул здание СНБ в статусе «подозреваемого лица». В смартфоне журналиста содержались многочисленные сведения личного и профессионального характера.

По информации Союза Журналистов Армении, 29 июля 2021 года журналист был доставлен с целью допроса в Службу национальной безопасности. Во время допроса следователи конфисковали смартфон журналиста.

Как уже сообщал haqqin.az , в Армении подвергается преследованиям член Союза журналистов, известный телекомментатор Наири Охикян. Как отмечается в репортажах армянских СМИ, Наири Охикян подвергся преследованиям после того, как снял документальный фильм о второй карабах ской войне. В своем фильме журналист подверг жесткой критике армянские власти.

Парадоксально, но преследование армянского тележурналиста из-за профессиональной деятельности осталось вне поля зрения международных правозащитных организаций. В связи с этим редакция haqqin.az направила запросы в авторитетные международные НПО, главной обязанностью которых является защита прав человека и, в частности, свобода слова.

На наш запрос мы получили ответ от базирующейся во Франции международной организации «Репортеры без границ». В письме, направленном от имени Отдела Восточной Европы и Центральной Азии, говорится:

«Спасибо, что сообщили нам о деле Наири Охикяна. Прежде всего, мы подготовим твит, который опубликуем на французском, английском и русском языках, чтобы сообщить о его деле.

Мы отправим вам ссылку на твит и будем сообщать, если будут какие-либо обновления».

Таким образом, в результате активности нашей редакции организация «Репортеры без границ» наконец узнала о том, что в Армении журналисты подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность и свобода слова в этой стране нуждается в защите от посягательств государства.

Мы будем продолжать информировать наших читателей о перипетиях этого дела.