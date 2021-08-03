В России заблокировали сайты Михаила Ходорковского
Роскомнадзор заблокировал в России сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Об этом сообщает Медуза.
Доступ к трем сайтам, связанным с оппозиционным олигархом-экс-политзаключеннм Михаилом Ходорковским, ограничили на основании статьи 15.3 закона «Об информации», которая позволяет блокировать сайты, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.