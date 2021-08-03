Депутат Шахин Сеидзаде в интервью haqqin.az: “Мои избиратели остались без питьевой воды”
Население села Джайирли в Гобустане, как и нескольких других сел района, много лет страдает от нехватки питьевой и поливной воды. Депутат от Гобустанского района Шахин Сеидзаде подтвердил haqqin.az обоснованность жалоб в разные инстанции, в первую очередь, конечно, в ОАО «Азерсу». Практически круглогодично, а в жаркие летние дни особенно, люди мучаются от жажды и вынуждены пользоваться затхлой, со вкусом гнили водой.
Как мы уже сообщали, на днях жители Джайирли передали свои жалобы в связи с драматической ситуацией с водой в haqqin.az, а ранее разместили их в соцсетях. Они рассказали, что острую нехватку воды испытывают уже долгое время, но в последние годы ситуация стала совсем уж невыносимой. Водопроводные трубы, проложенные в селе в далекое советское время, давно проржавели, прохудились и практически вышли из строя. Этим воспользовались некоторые несознательные граждане, которые варварски разрезали водоводы, чтобы использовать обрезки труб на своих подворьях или вообще продать в пунктах приема металла. В результате подземные бассейны-водосборники, куда вода подавалась с помощью насоса, давно не заполняются и постепенно разрушаются.
А между тем в нескольких километрах от Джайирли бьют родники, отличную свежую воду которых вполне можно перенаправить в село. Однако на многочисленные обращения сельчан в ОАО «Азерсу» о своей беде и реальной возможности провести воду от родников ведомство отписывается формальными обещаниями «рассмотреть и принять меры».
А ведь помимо родников в Джайирли есть возможность пробурить артезианские скважины, что тоже вполне может обеспечить село качественной питьевой водой. Но «Азерсу» год за годом остается глухо даже уже не к просьбам, а мольбам сельчан, а они тем временем вынуждены покупать воду сомнительного качества, которую к ним доставляют водовозки, причем по 20 манатов за машину. А это всего-то несколько тонн, мизер для нормального сельского хозяйства. Не говоря уже о том, что это очень дорого, привозная вода из неизвестных источников быстро портится, а в жару в ней даже черви заводятся.
Для весьма небогатого населения Гобустанского района это непомерные траты, тем более что приходится использовать для питья протухшую воду.
«Жалобы жителей абсолютно обоснованы. Не только Джайирли, но и еще несколько сел Гобустана круглогодично страдают от отсутствия воды, а летом и вообще чуть не погибают. А ведь вода нужна и для полива огородов, полей, садов. Годами все с таким трудом посаженное весной летом полностью выгорает. Правда, в нынешний сезон урожай зерновых в Гобустане превзошел все ожидания, но только потому, что в начале лета шли проливные дожди. Однако то, что осталось на полях, орошать нечем, и опять все обращается в труху. Так что здешним крестьянам ничего не остается, как денно и нощно, воздев руки к небу, молить Всевышнего, чтобы ниспослал дождь и их зерно не сгорело», - говорит Ш.Сеидзаде.
Являясь депутатом Милли Меджлиса, он неоднократно озвучивал на заседаниях различных парламентских комиссий, а также руководству соответствующих структур, в том числе регионального управления водоканала ОАО «Азерсу» эту застарелую и очень болезненную проблему своих избирателей, направлял многочисленные письма в разные ведомства. В апреле этого года Ш.Сеидзаде специально встретился по этому поводу с председателем ОАО «Азерсу» Горхмазом Гусейновым. Увы, все безрезультатно. А Г.Гусейнов, как позже выяснилось, вообще оказался одним из самых коррумпированных чиновников страны и недавно был освобожден от занимаемой должности….
«Этому Гусейнову я почти час растолковывал, как мучается лишенное воды население Гобустана, в том числе сел Джайирли и Хилмили, и как можно это исправить. Но почему-то сразу понял, что ему до этого никакого дела нет. Он отделывался общими, формальными фразами о трудностях бюджета, проектирования, отсутствия постоянных источников воды… Тем не менее я все же надеялся, что меня услышат, и ОАО «Азерсу» наконец-то примет меры, чтобы обеспечить гобустанцев водой. Но, к сожалению, до сих пор ничего не сделано. Правда, из ОАО исправно отписываются на наши жалобы, но эти отписки проблему никак не решают. Людям нужна вода, а ее нет», - возмущается депутат.
Как утверждает Ш.Сеидзаде, он неоднократно обсуждал проблему и с главой Исполнительной власти района Адилем Мамедовым, и тот тоже обращался в «Азерсу». Но и на его просьбы не обратили внимания.
По словам депутата, из сотен поступивших от избирателей обращений чуть ли не половина связана с водой, что наглядно говорит о том, насколько серьезна эта проблема для сел Гобустана.
«Ситуация в Джайирли вообще оборачивается трагедией, ведь вода - одно из основных условий жизни человека. Где нет воды – нет и жизни. И люди бегут из Гобустана… А куда деваться, если невозможно возделывать свои хозяйства, зарабатывать. Дорогая привозная вода не спасает, к тому же она такая некачественная, что от нее начинают болеть. Вот сельчане и уезжают в город», - констатирует он.
Шахин Сеидзаде очень надеется, что после того, как вопрос станет достоянием общественности, его очередное обращение в ОАО «Азерсу» и другие ответственные структуры возымеет действие. А осенью, когда Милли Меджлис вновь соберется на сессию, он попытается включить проблему водоснабжения Гобустана в повестку заседаний парламента.
Депутат сообщил, что подготовил отдельные справки по проблемам каждого из сел Гобустана, и вода среди них – главная его забота.
Как сообщил haqqin.az пресс-секретарь «Азерсу» Анар Джабраиллы, к ним действительно много раз обращались жители Джайирлы, жалуясь на почти полное отсутствие воды. Их обращения, уточнил Джабраиллы, направлены в соответствующие подразделения ОАО.
Наверное, неплохо, что жалобы жителей все же попадают на столы чиновников «Азерсу», это вселяет хотя и слабую, но все же надежду, что главный оператор водоснабжения страны наконец-то что-то предпримет для замучившихся от безводья гобустанцев. Но время идет, и, как горестно сетуют сельчане, домашние животные мрут от жажды.