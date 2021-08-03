Депутат Шахин Сеидзаде в интервью haqqin.az: “Мои избиратели остались без питьевой воды”

Фархад Мамедов, отдел информации 00:34

Население села Джайирли в Гобустане, как и нескольких других сел района, много лет страдает от нехватки питьевой и поливной воды. Депутат от Гобустанского района Шахин Сеидзаде подтвердил haqqin.az обоснованность жалоб в разные инстанции, в первую очередь, конечно, в ОАО «Азерсу». Практически круглогодично, а в жаркие летние дни особенно, люди мучаются от жажды и вынуждены пользоваться затхлой, со вкусом гнили водой. Как мы уже сообщали, на днях жители Джайирли передали свои жалобы в связи с драматической ситуацией с водой в haqqin.az, а ранее разместили их в соцсетях. Они рассказали, что острую нехватку воды испытывают уже долгое время, но в последние годы ситуация стала совсем уж невыносимой. Водопроводные трубы, проложенные в селе в далекое советское время, давно проржавели, прохудились и практически вышли из строя. Этим воспользовались некоторые несознательные граждане, которые варварски разрезали водоводы, чтобы использовать обрезки труб на своих подворьях или вообще продать в пунктах приема металла. В результате подземные бассейны-водосборники, куда вода подавалась с помощью насоса, давно не заполняются и постепенно разрушаются.

А между тем в нескольких километрах от Джайирли бьют родники, отличную свежую воду которых вполне можно перенаправить в село. Однако на многочисленные обращения сельчан в ОАО «Азерсу» о своей беде и реальной возможности провести воду от родников ведомство отписывается формальными обещаниями «рассмотреть и принять меры». А ведь помимо родников в Джайирли есть возможность пробурить артезианские скважины, что тоже вполне может обеспечить село качественной питьевой водой. Но «Азерсу» год за годом остается глухо даже уже не к просьбам, а мольбам сельчан, а они тем временем вынуждены покупать воду сомнительного качества, которую к ним доставляют водовозки, причем по 20 манатов за машину. А это всего-то несколько тонн, мизер для нормального сельского хозяйства. Не говоря уже о том, что это очень дорого, привозная вода из неизвестных источников быстро портится, а в жару в ней даже черви заводятся. Для весьма небогатого населения Гобустанского района это непомерные траты, тем более что приходится использовать для питья протухшую воду. «Жалобы жителей абсолютно обоснованы. Не только Джайирли, но и еще несколько сел Гобустана круглогодично страдают от отсутствия воды, а летом и вообще чуть не погибают. А ведь вода нужна и для полива огородов, полей, садов. Годами все с таким трудом посаженное весной летом полностью выгорает. Правда, в нынешний сезон урожай зерновых в Гобустане превзошел все ожидания, но только потому, что в начале лета шли проливные дожди. Однако то, что осталось на полях, орошать нечем, и опять все обращается в труху. Так что здешним крестьянам ничего не остается, как денно и нощно, воздев руки к небу, молить Всевышнего, чтобы ниспослал дождь и их зерно не сгорело», - говорит Ш.Сеидзаде. Являясь депутатом Милли Меджлиса, он неоднократно озвучивал на заседаниях различных парламентских комиссий, а также руководству соответствующих структур, в том числе регионального управления водоканала ОАО «Азерсу» эту застарелую и очень болезненную проблему своих избирателей, направлял многочисленные письма в разные ведомства. В апреле этого года Ш.Сеидзаде специально встретился по этому поводу с председателем ОАО «Азерсу» Горхмазом Гусейновым. Увы, все безрезультатно. А Г.Гусейнов, как позже выяснилось, вообще оказался одним из самых коррумпированных чиновников страны и недавно был освобожден от занимаемой должности….