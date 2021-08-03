Эрдоган: «Ильхам Алиев отправит «Амфибию»

По его словам, по степени опасности это стихийное бедствие сопоставимо с терроризмом и пандемией коронавируса нового типа.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган в интервью телеканалам A Haber и ATV заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении Баку отправить в Турцию еще один самолет-амфибия для тушения лесных пожаров.

“Лесные пожары — это международная угроза, такая же, как пандемия COVID-19, с которой сейчас борется весь мир, ее можно сравнить даже с угрозой терроризма”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства сообщил, что за последние 8 дней в Турции вспыхнули 187 лесных пожаров, большинство из которых к настоящему времени удалось локализовать. “15 из них (из 187 лесных пожаров - ред.) в настоящее время продолжаются, некоторые из этих возгораний взяты под контроль”, -рассказал он.

По словам президента, в тушении лесных пожаров в Турции задействованы 20 самолетов и 51 вертолет.

Он добавил, что правоохранительные органы Турции тщательно расследуют причины возникновения пожаров.