Если итальянец выйдет в финал, у Турана будет шанс побороться за бронзу.

В четвертьфинале Туран Байрамов со счетом 1:3 уступил 2-кратному чемпиону мира Фрэнку Чемизо Маркесу из Италии.

На Олимпиаде в Токио сегодня на ковер вышел первый азербайджанский борец вольного стиля.

20-летний Туран Байрамов (74 кг) в 1/8 финала встречался с украинцем Василием Михайловым и победил со счетом 4:2.

В четвертьфинале его соперником будет 2-кратный чемпион мира, призер Олимпиады в Рио Фрэнк Чемизо Маркес из Италии.

Стоит сказать, что Туран Байрамов был взят в олимпийский состав сборной Азербайджана в последний момент. Он заменил получившего травму Гаджимурада Гаджиева.