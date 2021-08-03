Дебют каратэ на Олимпиадах: Фирдовси Фарзалиев неожиданно победил японца обновлено 08:39
Во втором поединке Фирдовси Фарзалиев неожиданно победил японца Наото Саго – 1:0.
После двух боев у Фирдовси 2 очка. Столько же очков еще у трех каратистов – турка Эрая Самдана, казаха Дархана Ассадилова и у Нато. Правда, Ассадилов имеет преимущество: он провел лишь один поединок. Именно казах будет следующим соперником Фарзалиева.
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Сегодня на Олимпийских играх в Токио исторический день для каратэ. Этот вид спорта впервые попал в олимпийскую программу, и сегодня будут разыграны первые комплекты медалей.
Азербайджан в первый день представляет Фирдовси Фарзалиев, выступающего в весовой категории до 67 кг. В стартовом поединке Фарзалиев уступил турку Эраю Самдану со счетом 1:7.
Оба выступают в группе «А», куда также волею жребия попали представители Египта, Японии и Казахстана. По итогам однокругового турнира с участием пяти спортсменов двое лучших получат право выступить в полуфинале.
Во втором поединке Фарзалиев встретится с японцем Наото Саго.