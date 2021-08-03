Во втором поединке Фирдовси Фарзалиев неожиданно победил японца Наото Саго – 1:0.

После двух боев у Фирдовси 2 очка. Столько же очков еще у трех каратистов – турка Эрая Самдана, казаха Дархана Ассадилова и у Нато. Правда, Ассадилов имеет преимущество: он провел лишь один поединок. Именно казах будет следующим соперником Фарзалиева.

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Сегодня на Олимпийских играх в Токио исторический день для каратэ. Этот вид спорта впервые попал в олимпийскую программу, и сегодня будут разыграны первые комплекты медалей.