В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева самолет-амфибия BE-200CS МЧС вылетел в Турцию. Также, согласно поручению главы государства, очередная, третья по счету группа пожарно-спасательных сил МЧС в 10:00 по местному времени отправится в Турцию для тушения и предотвращения распространения лесных пожаров, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, в Турцию будет направлено 40 единиц техники и 150 пожарных.

В соответствии с поручением президента Азербайджана первая группа из 100 сотрудников пожарных сил МЧС была направлена в Турцию 30 июля, вторая группа (1 вертолет, 53 единицы пожарной и специальной спасательной техники, 1 машина скорой помощи, 220 пожарных и спасателей) - 31 июля.