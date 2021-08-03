Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

Представители указанных стран выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией.

В то же время, как пишет ТАСС, выступившие с осуждением действий России в конфликте в Южной Осетии в 2008 году страны не смогли ответить, как они хотят добиться ухода РФ из региона. Когда один из журналистов поинтересовался, что могут сделать авторы документа, кроме как выступать с заявлениями, чтобы добиться поставленной цели - вывода российских сил из Абхазии и Южной Осетии. Учитывая, что за 13 лет с момента конфликта этого пока не произошло, заместитель постоянного представителя Эстонии при ООН Андре Липанд довольствовался лишь таким ответом: "Мы продолжим фокусироваться на этой теме в Совете Безопасности и не позволим, чтобы она была забыта".

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска. В ответ тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Противостояние длилось пять дней. По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.