Дело «Кумтор»: экс-премьера Киргизии арестовали

Бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев, задержанный по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения «Кумтор», заключен под стражу, сообщает Интерфакс со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека.

"Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Темира Сариева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства", - сообщили в суде.

По словам собеседника агентства, Сариев водворен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии до 30 сентября.

Сариев занимал пост премьера Киргизии в 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны. Он задержан 3 августа по делу о коррупции при реализации проекта «Кумтор». По данным ГКНБ, установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате государству был причинен колоссальный ущерб.