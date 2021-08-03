По поручению президента Ильхама Алиева в рамках проводимых в азербайджанской армии реформ продолжаются мероприятия по созданию военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и организации службы войск, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

В целях исполнения соответствующего распоряжения президента Азербайджана о создании командования Сухопутных войск министр обороны и руководство министерства посетили несколько введенных в эксплуатацию военных объектов командования.

Закир Гасанов осмотрел здание штаба командования Сухопутных войск. Здесь действуют пункты, предназначенные для автоматизированных систем управления военными операциями и войсками в условиях современного общевойскового боя, а также учебные и служебные помещения.

Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в административных зданиях управлений, входящих в состав командования, а также в солдатской казарме и огневом городке.