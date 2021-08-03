Арест, уголовное дело: итоги рейда полиции по азербайджанским свадьбам

Сотрудники МВД, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 267 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

В пресс-службе МВД сообщили, что в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 68 человек оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, материалы в отношении одного лица направлены в суд, один человек арестован по статье 211, на одного человека заведено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).

2 122 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.