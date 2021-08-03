По словам депутата, из 10 миллионов платежных карт в Азербайджане шесть миллионов являются зарплатными: "Это означает, что более 60 процентов платежных карт, находящихся сегодня в обращении, выпускаются непосредственно государственным или частным сектором для выплаты зарплат. Обычно денежные средства на этих картах долго не хранятся. В частности, быстрее обналичиваются средства, загруженные на социальные карты".

Байрамов сообщил, что из общего количества платежных карт только один миллион, или около 12 процентов, являются кредитными. Это говорит о том, что граждан, осуществляющих платежи посредством кредитных карт, не так много, сказал Байрамов.

Эксперт считает, что для более широкого использования кредитных карт их владельцы должны быть уверены в том, что они смогут комфортно совершать покупки в разных торговых точках по всей стране. Однако реальность такова, что не только в районах, но и на некоторых объектах общепита, торговли и сферы услуг Баку такие карты не принимают, ссылаясь на неработающие POS-терминалы или другие причины. Это снижает интерес граждан к таким платежным картам.

Байрамов предложил внести изменения в законодательство и штрафовать предпринимателей, не имеющих POS-терминалов или отказывающихся предоставить их для оплаты оказанных потребителям услуг.