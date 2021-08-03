В Москве заявили, что ценят позицию Турции по С-400

Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства находятся в контакте по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал", - сказал Пилипсон.

"Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление", - подчеркнул он.