Братья Балахановы хотели незаконно попасть в Кельбаджар

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по предотвращению случаев несанкционированного проникновения в обход контрольных постов на освобожденные от оккупации, но пока еще не полностью расчищенные от мин и других взрывных устройств территории.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 2 августа сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции задержали братьев Ису и Абиля Балахановых, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории. Они были вызваны в отдел полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа с предупреждением об угрозе жизни, которую представляют мины и другие взрывные устройства.

В отношении этих лиц была применена мера административного взыскания с направлением дела для рассмотрения в районный суд.