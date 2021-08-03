Новое назначение в Гоcслужбе автомобильного транспорта

Назначен новый заместитель главы Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на ведомство, им стал Анар Рзаев.

Анар Рзаев окончил факультет юридических и социальных наук университета Хазар. В 1994-1995 годах, став победителем конкурсов по студенческому обмену ACTP сначала в Баку, а затем в Москве, получил образование в колледже Ютика Сиракузского университета в штате Нью-Йорк. В 2004 году окончил с отличием магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета и получил степень магистра по специальности «Международные экономические отношения». Доктор философии по экономике, соавтор монографии и двух учебников, перевел три учебника.

В 1996 году работал менеджером по операциям в представительстве шотландской компании OBC Transport. С 1997 по август 1998 года - генеральный менеджер в российско-американском совместном предприятии DİALOG Freigşt İNTL. С августа 1996 по август 2013 года - гендиректором в нидерландской компании Van der Вal Intl. Transport Bakı. В 2008 году Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) ему было присвоено звание Top Road Transport Manager. В 2001-2013 годах занимал должность председателя правления ОАО Техобслуживание «Москвич».

В феврале 2014 года был назначен завкафедрой «Международная экономика (англоязычная)», в октябре 2014 года - директором Центра международной экономики (ранее - Центр обучения на английском языке) Азербайджанского государственного экономического университета. Анар Рзаев - доцент кафедры «Международная экономика» (на английском языке) Азербайджанского государственного экономического университета. В мае 2018 года был назначен проректором по международным связям и программам, в декабре 2018 года - проректором по учебной работе и образовательным технологиям Азербайджанского государственного экономического университета.