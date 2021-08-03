Цифровые услуги Azercell обеспечивают удобство все большему количеству пользователей
Ведущая клиентоориентированная компания Азербайджана ООО Azercell Telekom расширяет спектр услуг на платформах Kabinetim, ABB Mobile, Umico, чтобы сделать использование цифровых решений для своих пользователей проще и удобнее.
Теперь наряду с цифровыми решениями Azercell NNTV, Bookmate, BluTV, IVI в приложение ABB Mobile добавлена возможность подписки на SberZvuk. Благодаря SberZvuk миллионы пользователей могут найти музыку под любое настроение, ситуацию и место, осуществив выбор среди различных жанров - от мировых хитов до классики. Интеллектуальные алгоритмы цифровых продуктов автоматически персонализируют и предоставят вам индивидуальные рекомендации на основе 50 миллионов песен, подкастов и музыкальных композиций.
В результате добавления поддержки качества Hi-Fi в SberZvuk этим летом, миллионы песен теперь доступны пользователям без сжатия и искажения. Эти нововведения включены в стандартный пакет подписки без дополнительной оплаты. Отметим, что качество Hi-Fi позволяет слушать музыку такой, какой ее изначально задумали и написали создатели. Эту функцию можно использовать на всех мобильных устройствах, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Для этого достаточно выбрать любую композицию со значком Hi-Fi в приложении SberZvuk или переключиться на качество Hi-Fi в настройках профиля пользователя в плеере. Также есть возможность слушать музыкальные композиции в режиме онлайн или загружать их в память мобильного устройства без потери качества.
Стриминговый сервис Discovery + также был добавлен в мобильный кинотеатр BluTV, представленный в приложении «ABB Mobile». Благодаря новому пакету можно получить доступ к библиотеке документальных и развлекательных фильмов этого канала. В этот пакет входят самые интересные шоу, сериалы, программы о спортсменах, представленные такими популярными каналами, как Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Science, Food Network, Travel Channel, а также Eurosport.
Следует отметить, что эти и другие цифровые продукты Azercell уже доступны и на платформе Umico. Процедура подключения к услугам очень проста. После загрузки приложения Umico из App Store или Play Store перейдите на Umico «Бонусы» и выберите раздел «Azercell - Сервисы с кэшбэком».
Чтобы ознакомиться с портфелем цифровых продуктов Azercell, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions.html