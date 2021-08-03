Делегация Азербайджана прибыла на инаугурацию Раиси
Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.
В составе делегации заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и дипломаты. Азербайджанскую делегацию встретили в Тегеране представители парламента Ирана.
Церемония инаугурации нового президента Ирана начнется в 17:00 в иранском парламенте. В церемонии примут участие 73 официальных лица из 115 стран, в том числе 10 президентов, 20 председателей парламентов, 11 министров иностранных дел.