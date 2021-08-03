В Ереване подорвали автомобиль мужа оппозиционера Заруи Постанджян

В Ереване неизвестные подорвали автомобиль Сурена Дрампяна — супруга оппозиционного политика Заруи Постанджян. Об этом сообщила Sputnik Армения сама Постанджян.

По словам армянского политика, машину подорвали во дворе их дома. Поврежден также автомобиль соседа, который был припаркован рядом.

Отмечается, что обе машины стояли под газопроводом, и, если бы соседи не сориентировались быстро и не вызвали пожарных, последствия могли быть серьезными.

По версии Постанджян, подрыв автомобиля - дело рук действующей власти. Она уже обратилась в правоохранительные органы.