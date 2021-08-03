Третья группа пожарных из Азербайджана отправилась на тушение лесов Турции

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, третья группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям 5 августа отправилась в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, говорится в сообщении МЧС.

Согласно сообщению, в рамках оказываемой помощи самолет-амфибия BE-200CS, входящий в состав пожарно-спасательной команды, вылетел сегодня утром в Турцию. Кроме того, в состав группы войдут 40 пожарных машин и 150 пожарных.

