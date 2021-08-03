Чавушоглу благодарит Азербайджан за помощь Турции

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу сегодня состоялся телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о последней ситуации с лесными пожарами в Турции, операциях по тушению пожаров и предотвращению их распространения на большие территории, а также об участии азербайджанских пожарных в этих операциях.

В сообщении отмечается, что Мевлют Чавушоглу выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь Турции в тушении лесных пожаров.

В свою очередь Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Турцией и готов оказать любую помощь в трудные дни.