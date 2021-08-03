Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:38

В первом полугодии в Азербайджане зарегистрированы права на 144,5 тыс объектов недвижимости, что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Государственная служба по вопросам имущества, на долю первичной регистрации (33,1 тыс объектов) приходится 22,9% операций с недвижимостью. А прирост сделок по вторичному рынку недвижимости (111,4 тыс операций) за первое полугодие составил 41,9%. На первый взгляд в этом сообщении все выглядит правдоподобно. Пандемия, приобретшая в прошлом году невиданные масштабы, нанесла сильный удар по всем сферам экономики, в том числе и недвижимости. Спрос на недвижимость упал, строительство новых домов сильно затормозилось - не до этого было людям. Но ослабление пандемии к концу прошлого года, всеобщая вакцинация и прочие меры привели к росту экономики, оживлению всех ее социально-экономических сегментов. Возрос интерес и к недвижимости. Такая картина, во всяком случае, царит в мире в целом. Почему бы и Азербайджану не быть в этом ряду?

В принципе так и должно быть, так «нарисовала» свою статистику и Госслужба по вопросам имущества. Но она, мягко говоря, не очень соответствует официальной статистике, которой раз в месяц делится Госкомстат. По данным этой госструктуры, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июне 2021 года, составила 927,1 тыс квадратных метров. А это, уважаемый читатель, ровно на 64,1% меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Для убедительности отметим, что общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в 2020 году, составила 4 млн 957,2 тыс квадратных метров, что, в свою очередь, было на 47,6% меньше показателя 2019 года. Жилья сдано в эксплуатацию вдвое меньше. Да и капвложения в жилищное строительство с начала текущего года упали на 26,1%, составив 469 млн манатов. Кроме того, все больше зажиточных азербайджанцев стали в последнее время предпочитать жилье за границей, в том числе в братской Турции. В целом за шесть месяцев текущего года 593 гражданина Азербайджана приобрели жилье в Турции, что на 162 единицы или на 37,6% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Вот это статистика, против которой ничего не скажешь – все четко и конкретно. У нас же мы привыкли к тому, что статданные наших госструктур часто отличаются друг от друга, иногда достаточно серьезно. Ведомства объясняют это разными методиками своих расчетов. И когда это объясняют, скажем, производственники, отчитывающиеся после отгрузки товара, и таможенники, регистрирующие свои операции по таможенным декларациям после пересечения товаром границы, их можно понять. Но когда речь идет о конкретных квартирах или индивидуальных домах, тут уж второго мнения не может быть. Почему же тогда две госструктуры приводят разные показатели?