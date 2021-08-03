В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гагали Агсуинского района Азербайджана.

Согласно сообщению, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и личный состав Войск гражданской обороны. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, горит сухая трава и кустарники на площади около 15 га.