Минтруда выдало сотни тысяч электронных справок

За истекший период текущего года по сферам деятельности Министерства труда и социальной защиты населения выдано около 390 тысяч электронных справок, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Труд, занятость, социальное обеспечение, инвалидность, реабилитация и другие в рамках программы по электронизации услуг населению по отраслям министерство за последние два года запустило до 30 э-справочных услуг.

Отсюда и такие виды социального обеспечения, как социальное страхование, труд, занятость, инвалидность, обеспечение жильем и автомобилем, индивидуальный лицевой счет, справки о доходах можно получить в электронном виде в режиме реального времени, не связываясь с какой-либо организацией.