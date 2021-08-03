Земле вновь угрожает всемирный потоп?

С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24%, что в десять раз больше ранее сделанных прогнозов ученых, пишет журнал Nature.

Так, новое исследование, проведенное с помощью спутниковых наблюдений специалистами из компании Cloud to Street, показало, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов.

В период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, в результате чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек, подчеркивают эксперты.

По данным компании Cloud to Street, вследствие климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран.