Сын кредитного олигарха Пириева покупает клуб за 560 миллионов

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Сын арестованного несколько лет назад по «делу Межбанка» и затем освобожденного из-под ареста кредитного олигарха Низами Пириева – Насиб Пириев покупает в Лондоне футбольный клуб за 560 миллионов долларов. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Hammers News, Насиб Пириев в качестве исполнительного партнера фирмы PAI Capital выступил с предложением о приобретении акций футбольного клуба West Ham United. В ближайшее время фирма обнародует свои планы относительно перспектив клуба.

В 2015 году Низами Пириев был задержан Главным управлением МВД по борьбе с организованной преступностью по обвинению в присвоении кредита, взятого в Международном банке Азербайджана на строительство в Гарадаге метанолового завода и вместе с процентами составившего 830 миллионов долларов. Тогда суд принял решение о его аресте сроком на три месяца. Позже Пириев договорился с SOCAR, его компания AzMeCo передала метаноловый завод Государственной нефтяной компании в обмен на гарантию возмещения суммы его кредитной задолженности со стороны SOCAR, и он был освобожден из-под стражи. Метаноловый завод Пириева спустя некоторое время после начала деятельности прекратил работу ввиду приостановки снабжения природным газом в качестве сырья.

После ареста Н.Пириева его сын, Насиб Пириев, был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Азербайджана. Было ли позже отменено решение о розыске Пириева-младшего, неизвестно. Но в настоящее время его имя не числится в списке разыскиваемых лиц Интерпола. Hammers News обратился в пириевскую компанию PAI Capital с вопросом, почему та выразила желание приобрести West Ham United. В компании на этот вопрос дали интересный ответ: «Исполнительный партнер PAI Capital Насиб Пириев начиная с 1986 года является ярым болельщиком клуба West Ham United и всей сборной Англии».

Однако издание не считает убедительным тот факт, что азербайджанский бизнесмен хотел купить этот футбольный клуб только потому, что был его ярым болельщиком. Особенно если учесть имеющуюся информацию об участии в этой сделке бывшего руководителя британского ФК Queens Park Rangers Филиппа Бирдана. Сообщается, что болельщики West Ham United осведомлены о сомнительном имидже Филиппа Бирдана. А что же известно о таинственном болельщике, пожелавшем выкупить у Давида Салливана и Давида Голда акции клуба West Ham United, то есть о Насибе Пириеве? На сайте компании PAI Capital Пириев представлен как предприниматель с опытом работы в сферах нефтехимии, нефти и газа, финансирования, а также на потребительском и розничном рынках. Наряду с этим он занимает место в числе соучредителей компаний PNN Group и AzMeCo. На сайте сообщается, что Пириев за последние 15 лет успешно реализовал многие проекты в России, Центральной Азии и на Дальнем Востоке, и в их число входит также строительство современного метанолового завода в Азербайджане. Кроме того, компания PNN Group посредством своей дочерней компании Buta Fashion Group осуществляла в Азербайджане продажу и дистрибьюторскую деятельность по реализации продукции известных брендов одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, в том числе Alfred Dunhill, DeBeers Diamond Jewellers, Nina Ricci, Brunello Cucinelli и других. А в 2015 году компания продала Buta Fashion Group. Сообщается, что начиная с 2019 года Пириев занимается расширением деятельности компании PAI Capital на международном уровне.