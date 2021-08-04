Армяне ведут обстрел вдоль всей границы Азербайджана
4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Юхары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чембаракского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Кедабекского района, Истису и Еллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.