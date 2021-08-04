Вашингтон и Лондон заявили о пропаже сдавшихся талибам силовиков

Посольства США и Великобритании в Кабуле сообщили о внезапном исчезновении сдавшихся «Талибан» сотрудников сил безопасности, передает Anadolu.

В совместном сообщении посольств США и Великобритании в Кабуле говорится, что ранее талибы обещали не причинять вреда сдавшимся им сотрудникам сил безопасности.

Талибы вынуждают вдов афганских военнослужащих выйти замуж за боевиков движения, следует из сообщения. Если достоверность этих данных подтвердится, то подобные действия будут расцениваться в качестве военного преступления, отметили в дипмиссиях.

Согласно международному праву, все виды жестокого обращения и убийства военнопленных считаются преступлением, говорится в сообщении посольств США и Великобритании.

«Талибан» пока не прокомментировал информацию.