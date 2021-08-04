Израиль заявил, что готов к атаке на Иран

Министр обороны Государства Израиль Бени Ганц прокомментировал последние события, связанные с противостоянием между Ираном и Израилем, а также сообщения о том, что Исламская Республика близка к созданию ядерного оружия.

"Я повторяю раз за разом – мы обязаны сохранять и преумножать наши оборонные возможности", - заявил глава израильского оборонного ведомства.

На вопрос, готов ли Израиль к отражению агрессии более чем на одном фронте, Ганц ответил утвердительно: "Да, и мы должны развивать эту способность. Мы не имеем права почивать на лаврах. Война на несколько фронтов возможна, и нам следует быть к этому готовыми. Мы активно противостоим иранской угрозе. На данный момент мы противостоим их агентам, действующим с территории Сирии, Ливана или Газы. В конце концов, когда "Исламский джихад" ведет обстрелы из Газы – он делает это при иранской поддержке. Нам это известно, все эти цепочки давно изучены. Мы действуем в нескольких направлениях и продолжим это делать и дальше".

Говоря о необходимости военных действий Израиля против Ирана, Гануц подчеркнул: "Мы все время должны находить баланс между нашими дипломатическими и стратегическими попытками в мире, потому что нельзя превращать Иран в исключительно израильскую проблему, это проблема для всего мира. Мировое сообщество должно противостоять Ирану и с военной точки зрения, мы же внесем свой вклад в это всеобщее дело".

Министр обороны Израиля добавил, что "мировое сообщество реагирует на происходящее в Иране, Совбез ООН собирает заседания по этому поводу, и это хорошо".