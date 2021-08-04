Турция запускает и грузовой беспилотник видео
В Турции провели испытания первого грузового БПЛА, разработанного компаниями Aselsan и Altınay Savunma, сообщают турецкие СМИ.
Максимальное время полета дрона KARGO-150, имеющего грузоподъемность 150 килограммов, составляет 50 минут. Беспилотник способен доставить груз на расстояние 40 километров.
Его максимальная взлетная масса составляет 730 килограммов, а максимальная скорость - 100 километров в час.
Беспилотник предназначен для доставки военных грузов, в том числе вооружения, а также горюче-смазочных материалов.