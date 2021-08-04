Президент Украины: Русские, уезжайте из Донбасса!

Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию, поскольку рано или поздно регион вернется в состав Украины, а без нее там не будет цивилизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом», специально организованному для вещания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

По словам президента Украины, Донбасс никогда не будет российской территорией. «Есть выражение «Человек находится в шпагате». Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты русский, ты в России, я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя, или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?» — сказал глава украинского государства.

«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — продолжил Зеленский.

«Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — считает глава украинского государства.

При этом тех жителей Донбасса, которые чувствуют себя украинцами, уважают флаг и украинский язык, он призвал оставаться, держаться, потому что «эта земля будет деоккупирована в любом случае».